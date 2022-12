LPI-G: Vorfahrt nicht beachtet

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am 20.12.2022 wurde in Bünauroda, in der Zeit von 15:00-21:15 Uhr, die Einhaltung der Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei wurden 94 Verstöße registriert. 64 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarngeld und 30 Fahrer mit einem Bußgeld rechnen. Vier Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

