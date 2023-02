Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alleinunfall auf regennasser Fahrbahn

Pkw landet auf Dach

Waldbröl (ots)

Am Sonntag (05. Februar) kam es in Waldbröl auf der B 256 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW Golf die Bundesstraße von der Ortschaft Wiedenhof in Richtung Eulenbruch. Kurz nach dem Ortsausgang geriet der junge Windecker mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den dortigen Gehweg und prallte im weiteren Verlauf gegen eine dortige Felswand. Das Auto drehte und überschlug sich im Anschluss, rutschte auf dem Dach zurück über Bundesstraße und kam auf der Gegenfahrspur zum Liegen. Zwei andere Verkehrsteilnehmer, die das Unfallgeschehen selber nicht beobachtet haben, halfen dem Verletzten aus seinem VW. Der junge Mann wurde in einem hinzugerufenen Rettungswagen behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zur Reinigung der Fahrbahn und zur Bergung des Fahrzeuges musste die Fahrbahn zwischenzeitlich mehrfach komplett gesperrt werden. Die Polizei beendete den Einsatz gegen 16.20 Uhr. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell