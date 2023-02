Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zivilfahnder nehmen 36-Jährigen nach mutmaßlichem Drogendeal fest

Troisdorf (ots)

Am Samstag (04. Februar) wurden ein 36-jähriger Mann aus Troisdorf und ein 32-jähriger Mann, ebenfalls aus Troisdorf, bei einem mutmaßlichen Drogendeal erwischt.

Gegen 14:15 Uhr befanden sich Zivilfahnder des Rhein-Sieg-Kreises auf Streife. Im Bereich der Mendener Straße in Troisdorf beobachteten sie die zwei verdächtigen Männer. Die beiden gingen aufeinander zu und tauschten im Vorbeigehen heimlich Geld gegen Drogen. Anschließend trennten sie sich wieder in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten entschlossen sich, den 36-Jährigen zu kontrollieren. Der Tatverdächtige gab sofort zu, Drogen in seiner Jackentasche zu haben. Neben den Drogen hatte der Mann noch mehrere Geldscheine, zwei Mobiltelefone und ein Springmesser dabei.

Alle Gegenstände wurden zu Beweissicherung beschlagnahmt.

Da der Verdacht bestand, dass sich in der Wohnung des Troisdorfers weitere verdächtige Substanzen befinden, wurde seine Wohnanschrift aufgesucht.

Dort konnten weitere Drogen, mutmaßlich Marihuana und Kokain, festgestellt werden. Auch diese Substanzen wurden beschlagnahmt. Der 36-Jährige, der keine weiteren Angaben zur Sache machen wollte, wurde vorläufig festgenommen.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Troisdorfer wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen den 36-Jährigen eingeleitet.

Der den Fahndern persönlich bekannte 32-Jährige konnte nicht mehr angetroffen werden. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil er mutmaßlich Drogen gekauft hatte. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell