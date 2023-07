Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Radfahrer stößt mit Joggerin zusammen - 46-Jährige verletzt (02.07.2023)

Allensbach (ots)

Ein Radfahrer ist am Sonntagmittag auf dem Radweg zwischen Allensbach und Markelfingen mit einer Joggerin zusammengestoßen. Ein 19 Jahre junger Radler fuhr gegen 14 Uhr auf dem Radweg von Allensbach in Richtung Markelfingen. Während einem kurzen unaufmerksamen Moment stieß der Radfahrer mit einer in die gleiche Richtung laufenden 46-jährigen Joggerin zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte sie vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell