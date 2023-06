Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und vom Unfallort geflüchtet

Frankenthal (ots)

Am 03.06.2023, kurz nach 22:00 Uhr, wurde der Polizei Frankenthal durch aufmerksame Zeugen ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Lucas-Cranach-Straße in Frankenthal gemeldet. Der Fahrer eines schwarzen BMW kollidierte beim Einparken mit einem ebenfalls geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Der 61-jährige Beschuldigte konnte durch die Polizei an seiner Wohnanschrift in Frankenthal angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem 61-Jährien wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

