POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

Am 03.06.2023, gegen 19:50 Uhr, wurde der Polizei Frankenthal ein Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der K2 in Lambsheim gemeldet. Ein 28-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Straße "Nachtweide", vom Lambsheimer Weiher kommend in Fahrtrichtung K2. An der Einmündung zur K2 kollidierte dieser mit dem von links kommenden 35-jährigen Motorradfahrer. In Folge der Kollision stürzte der Motorradfahrer und wurde hierbei schwer verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10 000EUR. Die K2 wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

