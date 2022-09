Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Fanschalraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend (24.09.2022) am Hauptbahnhof versucht, einem 42-Jährigen dessen Fanschal der Stuttgarter Kickers zu rauben. Der 42-Jährige war gegen 19.10 Uhr im Anschluss an ein Fußballspiel am Hauptbahnhof gerade im Begriff, in die S-Bahn der Linie S4 in Fahrtrichtung Backnang einzusteigen, als der Mann unvermittelt von hinten an ihn herantrat und versuchte, den Fanschal zu entreißen. Nachdem ihm dies aufgrund der Gegenwehr des Opfers jedoch nicht gelang, flüchtete der Unbekannte. Der 42-Jährige erlitt eine leichte Prellung am Handgelenk. Der Flüchtige wird beschrieben als zirka 30 Jahre alt und zirka 170 cm groß. Er soll eine etwas kräftigere Statur und dunkle Haare gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell