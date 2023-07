Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Zwei Verletzte bei Unfall auf der Feursteinstraße (01.07.2023)

Reichenau (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Feursteinstraße am Freitagnacht verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr um kurz nach Mitternacht mit einem Opel Meriva auf der Feursteinstraße auf dem Gelände der dortigen Klinik. In einer Linkskurve geriet der Wagen des jungen Mannes von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der 20-Jährige, als auch eine 37 Jahre alte Beifahrerin erlitten dabei Verletzungen. Eine weitere Mitfahrerin auf der Rückbank blieb unverletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Opel, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell