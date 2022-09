Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Aufsitzrasenmäher in Brand geraten

Bawinkel (ots)

Gestern gegen 15.45 Uhr fing aus bislang ungeklärter Ursache ein Aufsitzrasenmäher Feuer. Kurz zuvor sei der 66-jährige Besitzer noch mit dem Gerät gefahren und parkte ihn anschließend nach der Benutzung in dem als Werkstatt genutzten Teil des Fachwerkhauses in der Langener Straße. Nach etwa zehn Minuten stellte er fest, dass der Rasenmäher in Brand geraten ist. Das Feuer griff in der Folge auf den Dachstuhl über. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Feuerwehr Bawinkel war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die Langener Straße musste im Bereich des Brandortes für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell