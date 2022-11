POL-PDMT: Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW

Salz (ots) - Salz. Am Freitag, 04.11.2022, um 16:42 Uhr, wurde ein Gebäudebrand (Wohnhaus mit Stallung) in Salz, im Birkenpfad, gemeldet. Die Hausbewohner konnten sich selbständig aus dem Gebäude begeben. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg Pressestelle/Wache Telefon: 02663-9805-0 piwesterburg.wache@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

