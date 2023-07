Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böhringen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft (03.07.2023)

Böhringen (ots)

In der Nacht auf Montag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Lebensmittelgeschäft in der Bodenseestraße einzubrechen. Gegen drei Uhr warf der Unbekannte mehrfach einen Stein gegen den Metallrahmen der Tür am Seiteneingang, wodurch die Doppelverglasung in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Nachdem der Inhaber durch den Lärm aufwachte und im Laden nachschaute, flüchtete der Unbekannte ohne in den Verkaufsraum zu gelangen. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Bodenseestraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

