POL-DN: In Schlangenlinien über die Autobahn - Zeugin informiert die Polizei

Nörvenich (ots) - Am Freitag erhielt die Feuerwehr gegen 19:40 Uhr einen Notruf, nachdem in der Ortslage Eschweiler über Feld der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf dem Dom" in Brand geraten war. Bei Eintreffen der Polizei waren die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren bereits in vollem Gange. Alle Bewohner des 8-Parteien-Hauses hatten rechtzeitig das Wohnobjekt verlassen können; ...

