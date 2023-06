Polizei Düren

POL-DN: Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Nörvenich (ots)

Am Freitag erhielt die Feuerwehr gegen 19:40 Uhr einen Notruf, nachdem in der Ortslage Eschweiler über Feld der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf dem Dom" in Brand geraten war. Bei Eintreffen der Polizei waren die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren bereits in vollem Gange. Alle Bewohner des 8-Parteien-Hauses hatten rechtzeitig das Wohnobjekt verlassen können; glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte das Feuer in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen sein und hatte sich anschließend auf den Dachstuhl ausgebreitet. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Durch die hinzugezogene Kriminalpolizei wurden die weiteren Ermittlungen dazu bereits aufgenommen. Der Brandort ist derzeit beschlagnahmt und bedarf der weiteren Untersuchung. Die Höhe des beträchtlichen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Bis auf Weiteres ist zumindest die Dachgeschosswohnung nicht mehr bewohnbar. Die örtliche Ordnungsbehörde war ebenfalls vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Landesstraße 327 im Bereich des Brandobjekts (Ortsdurchfahrt) vorübergehend komplett gesperrt werden; wesentliche Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden nicht.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell