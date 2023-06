POL-DN: Achtung: Betrüger in Birkesdorf unterwegs

Heimbach (ots) - Am Donnerstagabend (15.06.2023) verunglückte ein 19-jähriger Motorradfahrer auf der L15 zwischen Schwammenauel und Schleiden. Gegen 19:15 Uhr befuhren drei junge Männer mit ihren Motorrädern die L15 in Richtung Schleiden Wolfgarten. Aus ungeklärter Ursache verlor einer der Biker, ein 19 Jahre alter Mann aus Kall, in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt. Zeugenaussagen nach fuhr er in einer ...

mehr