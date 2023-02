Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hyundai touchiert und abgehauen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in der Rhein-Ruhr-Straße einen Unfall verursacht hat, aber einfach abgehauen ist, ohne sich zu melden. Am Montagvormittag fiel einer Anwohnerin auf, dass ihr Hyundai i20 von einem Unbekannten beschädigt wurde.

Den Pkw hatte die Frau am Sonntag gegen 10 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 8 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie den Wagen am Montag gegen 9 Uhr wieder benutzen wollte, stellte sie den Schaden an der vorderen Stoßstange fest.

Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Hyundai gestoßen. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug oder den verantwortlichen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell