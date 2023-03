Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall B 210 mit Vollsperrung

Jever (ots)

Am 28.02.2023, gegen 15.35 Uhr befuhr ein Sattelzug die Bundesstraße B210 aus Richtung des Autobahnkreuzes kommend in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Vor der Kreuzung zur Orbisstraße fuhr der 63-jährige Fahrzeugführer eingangs einer Linkskurve geradeaus auf den unbefestigten Bereich und kam mit dem gesamten Sattelzug von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er mehrere Leitpfosten und einen Vorwegweiser und kam letztendlich in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden wird derzeit auf circa 25.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße für rund zwei Stunden gesperrt werden. Absicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Accum, die Straßenmeisterei Jever sowie der Autobahnmeisterei durchgeführt.

