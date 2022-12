POL-OE: Diebstahl aus PKW

Wenden (ots) - Am Dienstag (20.12.2022) kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Wenden. Durch das Feuer entstand ein Schaden am Gebäude im sechsstelligen Eurobereich. Mindestens eine Wohnung im zweiten Obergeschoss ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Bewohner wurden durch das Ordnungsamt der Gemeinde Wenden in einer Alternativunterkunft untergebracht. Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe haben den Brandort in ...

mehr