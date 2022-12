Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Geldinstitut

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Sonntag (18.12.2022) auf Montag (19.02.2022) kam es gegen 2:25 Uhr in der Hundemstraße zu einem Einbruchsversuch in eine Bankfiliale. Dabei ließen die Täter jedoch offenbar von ihrer Tat ab, nachdem durch Hebelversuche an einem Fenster der Alarm ausgelöst wurde. Nur wenige Augenblicke später konnten die alarmierten Polizeibeamten der Polizeiwache Lennestadt schon keine Personen mehr vor Ort feststellen. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zur Tatzeit bemerkten Zeugen jedoch eine männliche Person, die sich von der Bankfiliale in Richtung Kirchhundem entfernte. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: - 1,65-1,75m groß - Schlanke Statur - Bart - Schwarze Jacke - Schwarze Hose - Schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell