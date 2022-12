Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Olpe (ots)

Am Montag (19.12.2022) kam es um 17:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs "Biggestraße/Bruchstraße". Eine 33-Jährige wollte mit ihrem PKW aus dem Kreisverkehr heraus in Richtung Gerlingen weiterfahren. Da zu diesem Zeitpunkt ein Fußgänger den Zebrastreifen benutzte, hielt sie ihr Fahrzeug an. In der Folge kam es dann zu einem Verkehrsunfall, da ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf das Fahrzeug der Frau auffuhr. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

