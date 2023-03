POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Zetel (ots) - Am Montagabend gegen 19.30 Uhr kam ein 77-Jähriger aus Zetel beim Befahren der Straße Südenburg nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun und einen Betonpfeiler. Er entfernte sich zunächst fußläufig von der Unfallstelle, kehrte aber später zurück. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 ...

mehr