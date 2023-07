Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Junger Mann überfährt Verkehrsinsel - Beifahrerin leicht verletzt (02.0.72023)

GAienhofen (ots)

Ein junger Mann hat am Sonntagabend eine Verkehrsinsel auf der Landesstraße 192 zwischen Gaienhofen und Gundholzen überfahren, wobei die Beifahrerin Verletzungen erlitt. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer war gegen 20 Uhr auf der L192 von Gaienhofen in Richtung Gundholzen unterwegs. Auf der Hauptstraße geriet er von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel, sowie ein darauf stehendes Verkehrsschild. Durch die Kollision verletzte sich die 20-jährige Beifahrerin leicht. Sie musste zur weiteren Untersuchung vorsorglich in eine Klinik. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Höhe des am Schild und der Bepflanzung der Insel entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

