Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unerwünschter Gast bricht in Werkstatt ein

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, in eine Werkstatt in der Schwanenstraße eingebrochen. Der Einbrecher gelangte über eine eingeschlagene Scheibe in die Räumlichkeiten und schlug dort eine weitere Scheibe zum Büro ein. Entwendet wurde nichts. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Lkw-Auflieger landet in Graben

Bei einem Bremsmanöver ist am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf der B 30 der Auflieger eines Sattelzugs im Graben gelandet. Eigenen Angaben des 44-jährigen Lkw-Fahrers zufolge musste dieser wegen eines knapp einscherenden Pkw-Lenkers an der Anschlussstelle Niederbiegen in Fahrtrichtung Friedrichshafen stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Klein-Pkw soll zunächst von der B 30 abgefahren und rechts an dem Sattelzug vorbeigefahren sein. Unmittelbar vor dem 44-Jährigen soll der Unbekannte wieder auf die Bundesstraße aufgefahren sein. Durch die abrupte Vollbremsung löste sich der Auflieger vom Zugfahrzeug und blieb in der abschüssigen Böschung liegen. Der Unbekannte fuhr indes ohne anzuhalten weiter. An dem Auflieger entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Während der Bergungsarbeiten, die bis kurz nach 8 Uhr dauerten, musste die Anschlussstelle kurzzeitig gesperrt werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zum Fahrer des weißen Kleinwagens.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet - ein Verletzter

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 6 Uhr in der Dorfstraße gefordert. Ein 54-jähriger Mitsubishi-Fahrer missachtete aus dem Oberriedweg kommend an der Kreuzung mit der Dorfstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 25-jährigen Peugeot-Fahrerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt die 25-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Peugeot musste abgeschleppt werden.

Boms

Gartenhütte geht in Flammen auf

Eine Gartenhütte, in der unter anderem Akkus und eine Gasflasche gelagert wurden, ist am Sonntag gegen Mitternacht in der Glochener Straße in Brand geraten. Anwohner vernahmen zunächst einen lauten Knall, wenig später fing die Hütte Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und knapp 30 Wehrleuten vor Ort und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Polizei schließt einen technischen Defekt als Brandursache nicht aus.

Wangen

Beim Kiffen erwischt

Eine zufällig vorbeikommende Streife des Zolls ist einem 18-Jährigen am Sonntagabend am Wangener Bahnhof zum Verhängnis geworden. Der Heranwachsende war mit einem Joint in der Hand im Bereich der Unterführung unterwegs, als er den Beamten begegnete. Sofort nahm der 18-Jährige die Beine in die Hand, konnte aber von der Zoll-Streife kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Den Joint hatte der Mann auf seiner Flucht zwar entsorgt, in seinen Taschen fanden die Beamten dennoch eine Kleinstmenge Marihuana. Der 18-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Leutkirch

Missglücktes Überholmanöver führt zu Unfall

Zeugen sucht das Polizeirevier Leutkirch zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der B 465 ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker überholte zwischen Bad Wurzach und Leutkirch kurz vor Diepoldshofen ein Wohnmobil. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 20-jährigen Audi-Fahrer. Dieser wich aus, um eine Frontalkollision zu verhindern. Dennoch streiften sich die beiden Außenspiegel, wodurch am Wagen des 20-Jährigen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Im Anschluss fuhr der Unbekannte in Richtung Leutkirch weiter, ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrer, der mit einem grauen Mercedes unterwegs gewesen sein dürfte, geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 bei den Ermittlern melden.

