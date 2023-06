POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ A6: Unter Drogeneinfluss LKW gerammt und dann zu Fuß geflohen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 36-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 20.40 Uhr die Nördliche Bergstraße in Fahrtrichtung Weinheim. Sie hielt mit ihrem Pkw am linken Straßenrand an, da sie anschließend auf der Nördlichen Bergstraße in Richtung Hemsbach wenden wollte. Bei dem Wendemanöver übersah sie einen entgegenkommenden 45-jährigen Fahrradfahrer. ...

