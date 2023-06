Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: 73-Jährige fällt Messenger-Betrug zum Opfer

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 14.06.2023, gegen 09.00 Uhr, meldete sich eine 73-Jährige bei der Polizei und zeigte einen Betrug zu ihrem Nachteil an. Diese erhielt am 12.06.2023 eine WhatsApp-Nachricht von ihrem vermeintlichen Sohn, dass er sein Handy verloren habe. In der Folge wurde die 73-Jährige aufgefordert die neue Handynummer zu speichern und für den angeblichen Sohn eine Überweisung in Höhe eines vierstelligen Betrages zu tätigen. Guten Willens überwies sie daraufhin den Betrag. Am 13.06.2023 gegen 19.00 Uhr bemerkte sie den Betrug, als sie die alte Handynummer ihres Sohnes anrief und dieser sich am Handy meldete.

Wie sie sich, ihre Verwandten und Freunde schützen können, erfahren sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell