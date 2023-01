Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Harley Davidson gestohlen- Zeugen gesucht

Breckerfeld (ots)

Am Dienstag entwendeten Unbekannte ein an der Dahlerbrücker Straße abgestelltes Motorrad. Ein 66-jähriger Hagener musste am Dienstag, gegen 15:45 Uhr, seine Harley Davidson aufgrund eines technischen Defekts an der Dahlerbrücker Straße/Frankfurter Straße abstellen. Als er zwei Stunden später (17:45 Uhr) an der Tatörtlichkeit erschien, um das Motorrad mit einem Transporter abzuholen, stellte er den Diebstahl fest. Bei dem Kraftrad handle es sich um eine Harley Davidson in einer matt grauen Lackierung. Sie besitzt weiße Totenköpfe und ein Jesus-Kreuz als Aufdruck. Die Laufleistung liegt bei etwa 20.000 Kilometer. Das Motorrad besitzt diverse Spezialanfertigungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Verdächtige Beobachtungen können unter der Telefonnummer 02333-9166 4000 abgegeben werden.

