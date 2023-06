Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wendemanöver führt zum Unfall

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 36-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 20.40 Uhr die Nördliche Bergstraße in Fahrtrichtung Weinheim. Sie hielt mit ihrem Pkw am linken Straßenrand an, da sie anschließend auf der Nördlichen Bergstraße in Richtung Hemsbach wenden wollte. Bei dem Wendemanöver übersah sie einen entgegenkommenden 45-jährigen Fahrradfahrer. Die 36-Jährige stand mit ihrem Pkw quer auf der Fahrspur, als es zum Unfall zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Durch diesen Aufprall wurde der Fahrradfahrer über die Motorhaube geschleudert und kam zu Fall. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

