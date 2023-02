Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Dienstag den 14.02.2023 wurde die Hauptwache um 06:38 Uhr zu einer hilflosen Person hinter verschlossenen Wohnungstüre in die Leibnitz Straße alarmiert. Die vier Einsatzkräfte öffneten die Türe gewaltfrei, übernahmen die Erstversorgung des Patienten und übergaben diesen anschließend an den Rettungsdienst. Der Einsatz endete um 07:18 Uhr.

Um 08:28 Uhr wurde die Hauptwache, der LZ Milspe Altenvoerde sowie die LG Voerde in die Lindenstraße zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Bei der Erkundung wurde schnell festgestellt, dass der Heimrauchmelder durch Gegenstände auf einer eingeschalteten Herdplatte ausgelöst hatte. Die Einsatzkräfte entfernten die verschmorten Teile und belüfteten die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter. Dieser Einsatz endete für die 19 Einsatzkräfte um 09:19 Uhr.

Um 14:17 Uhr wurde die Hauptwache zu einer Unterstützung für den Rettungsdienst in die Jacobstraße alarmiert. Der Patient der aufgrund eines Internistischen Notfalls seinen LKW nicht selbstständig verlassen konnte, benötigte dringend Hilfe. Die 6 Einsatzkräfte unterstützten beim Transport zum Rettungswagen. Dieser Einsatz endete um 14:47 Uhr.

um 20:31 Uhr wurde die Hauptwache zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Milsperstraße alarmiert. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war es der Rettungsdienst Besatzung nicht möglich den Patienten alleine zu transportieren. Die 4 Einsatzkräfte unterstützten beim Transport. Das eingesetzte Hilfeleistungslöschfahrzeug konnte den Einsatz um 20:52 Uhr beenden.

