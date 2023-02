Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Sicherstellung Grundschutz, Ölspur

Ennepetal (ots)

Am 13.02.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:30 Uhr zur Sicherstellung des Grundschutzes in Gevelsberg alarmiert. Aufgrund eines größeren Einsatz waren die Gevelsberger Einsatzkräfte gebunden. Der Löschzug eins war mit einem Löschfahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 21:35 Uhr. Um 20:38 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Ölspur Am Westfeld alarmiert. Eine ca. 300m lange Ölspur wurde mit Bindemittel abgestreut. Der Einsatz endete um 21:03 Uhr. Um 21:37 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer weiteren Ölspur auf der Breckerfelder Straße im Gebiet Oberbauer alarmiert. Die Einsatzkräfte mussten nicht tätig werden, da keine Ölspur vorgefunden wurde. Der Einsatz endete um 22:01 Uhr. Im Einsatz waren je ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräfte.

