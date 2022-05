Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Straßenhaus (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 256 zwischen Straßenhaus und Bonefeld zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Geschädigte befuhr mit seinem Transporter die Bundesstraße in Richtung Neuwied. Ca. 200m vor der Ausfahrt in Richtung Ehlscheid kam ihm ein weißer Mercedes Sprinter teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Hierdurch berührten sich die linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden. Der Fahrer des Mercedes Sprinter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

