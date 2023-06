Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener rammt mehrere Fahrzeuge und flüchtet

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 19.20 Uhr teilten mehrere Augenzeugen über Notruf mit, dass es in der Panoramastraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Hierbei habe ein Autofahrer mehrere Fahrzeuge beim Befahren der Panoramastraße beschädigt und machte einen betrunkenen Eindruck. Im Anschluss sei er die Panoramastraße in Fahrtrichtung Westen davongefahren. Das Fahrzeug und das Kennzeichen konnten von den aufmerksamen Zeugen beschrieben werden. Aufgrund dieser Hinweise konnte der Halter des Fahrzeugs ausfindig gemacht und dessen Wohnanschrift aufgesucht werden. In der dortigen Parkgarage des Hauses wurde auch das beschriebenen Fahrzeug mit frischen Unfallschäden festgestellt. Beim Fotografieren der Unfallschäden lief eine männliche Person, welche auf die Personenbeschreibung der Zeugen passte, an der Örtlichkeit vorbei und hielt noch den Fahrzeugschlüssel für das besagte Unfallfahrzeug in der Hand.Bei dem nachfolgenden Gespräch konnte sofort deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Den Fahrer erwartet nur eine Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

