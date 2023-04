Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Neustraße/ Unerwartete Begegnung für Einbrecher

Coesfeld (ots)

In eine Apotheke an der Neustraße hat es ein Einbrecher am Samstag (01.04.23) geschafft. Weiter kam er jedoch nicht. Der Mann hatte gewaltsam eine Tür geöffnet. Als der Täter den Verkaufsraum gegen 16.25 Uhr betrat, drehte er um und flüchtete Richtung Blaufärbergasse. Denn er traf in den Räumen auf einen Mitarbeiter.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 1,85 Meter groß - sehr schlanke Statur - 40 bis 50 Jahre alt - sprach akzentfreies Deutsch - westeuropäisches Erscheinungsbild - schulterlanges, grau/weißes Haar - grau/weißer Drei-Tage-Bart - bekleidet mit einem braunen Overall

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell