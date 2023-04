Coesfeld (ots) - Einen auf der Rücksitzbank abgestellten Rucksack stahlen Unbekannte am Sonntag (2.4.) im Zeitraum von 18 bis 12 Uhr. Um an den Rucksack zu gelangen schlugen die Unbekannten eine Scheibe an der hinteren Tür ein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel.02591/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

