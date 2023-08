Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

In Wohnung eingestiegen und mit Wertsachen geflüchtet

Ein Dieb ist am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in eine Wohnung in der Charlottenstraße eingedrungen und hat Elektronikgeräte und Wertsachen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der Unbekannte trat über eine offene Terrassentüre in die Räumlichkeiten und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung, als einer der Bewohner erwachte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnte keine tatverdächtige Person angetroffen werden. Er wird als etwa 32 Jahre alt und rund 170cm groß beschrieben. Der Mann hatte eine schlanke Statur, ein schmales Gesicht ohne Bart und dunkle Augen. Er soll einen dunklen Hauttyp gehabt haben und trug zur Tatzeit eine schwarze Schildmütze und eine schwarze Weste. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Über Rot gefahren - Unfall

Weil er mutmaßlich das Rotlicht der Ampel missachtet hat, verursachte ein 67-jähriger Autofahrer am Samstag kurz vor 15 Uhr an der Kreuzung Meistershofener Straße / Ailinger Straße einen Verkehrsunfall. Der Fahrer war in Richtung Wiggenhausen unterwegs und stieß im Kreuzungsbereich mit der Front wuchtig gegen die hintere rechte Wagenseite des Skoda eines 35-Jährigen, der in Richtung Goethestraße fuhr. Am Seat des Unfallverursachers entstand rund 6.000 Euro Sachschaden, am VW wird dieser auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Friedrichshafen

Nach Unfall weitergefahren - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr im Kreisverkehr am Graf-von-Soden-Platz eine 59-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde und der Verursacher einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Angaben der Zweiradfahrerin zufolge fuhr sie von der Kornblumenstraße in den Kreisverkehr ein. Ein von der Abfahrt der Bundesstraße kommender Autofahrer nahm ihr im weiteren Verlauf die Vorfahrt, worauf sie auf nasser Fahrbahn abbremsen musste und zu Fall kam. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Kornblumenstraße fort. Der Wagen wird als etwas älter und grünlich beschrieben. Es soll sich um ein "Jeep-ähnliches" Fahrzeug gehandelt haben. Die 59-Jährige zog sich eher leichte Blessuren zu, an ihrem Motorroller entstand geringer Sachschaden. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Überlingen

Missglücktes Überholmanöver

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße Höhe Aufkirch ereignet hat. Ein 27-Jahre alter Jaguar-Fahrer fuhr gegen 21.45 Uhr von Owingen kommend auf die B 31n in Richtung Stockach und setzte im zweispurigen Bereich, unmittelbar nach der Auffahrt, zum Überholmanöver an. Bei nasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte auf die Gegenfahrbahn, wo er in die Leitplanke prallte. Der 27-jährige Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro beziffert. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die örtliche Feuerwehr beteiligt war, kam es zu Verkehrsbehinderungen

