Meßkirch

Unbekannter bricht Milchautomat auf

Einen Selbstbedienungsautomaten für Milch hat ein Unbekannter am Montagabend gegen 23 Uhr in der Conradin-Kreutzer-Straße aufgebrochen. Der Täter machte sich mit Werkzeug an dem Schließzylinder des Milchautomaten zu schaffen und entwendete aus diesem Bargeld in Höhe eines zweistelligen Euro-Betrags. Der Sachschaden, den er hierbei hinterließ, fällt dagegen deutlich höher aus und wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Täter von schmaler Statur und etwa 180 bis 190 cm groß sein. Bekleidet war er demnach mit einer schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Basecap sowie mit einer schwarzen Jogginghose mit weißem Schriftzug am Oberschenkel. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Aufbruchs und nimmt Hinweise auf den Täter unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Alkoholisierter landet in Polizeigewahrsam

Weil er sich nicht mehr richtig auf den Beinen halten konnte, laut umherschrie und in der Bahnhofstraße mehrere Passanten verbal bedrängte, musste ein 39-Jähriger die Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Polizeirevier Sigmaringen verbringen. Der mit rund 2,5 Promille Alkoholisierte wurde von den Beamten aufgrund seines Zustandes in Gewahrsam genommen. Die Kosten der Übernachtung werden ihm nun in Rechnung gestellt.

Sigmaringen

Ladendiebe flüchten - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Ladendiebstal am Montagnachmittag zwischen 13.45 Uhr und 14 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "In der Au" sind die beiden bislang unbekannten Täter geflüchtet. Ein Security wollte die beiden stellen, nachdem diese Waren im Wert eines zweistelligen Euro-Betrags an sich genommen und die Kasse passiert hatten, ohne zu bezahlen. Das Duo konnte sich jedoch losreißen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Ladendiebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise auf die beiden Unbekannten unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Sie werden jeweils als "südländischer Typ" beschrieben, wobei einer der Beiden etwa 30 bis 35 Jahre alt sein dürfte und mit einer schwarzen Jacke mit Cappy bekleidet war. Der zweite, etwa 26 Jahre alte Täter, dürfte etwa 185 cm groß sein und trug zur Tatzeit eine gelbe Jacke mit schwarzer Umhängetasche. Zum Zeitpunkt der Tat waren mehrere Kunden auf dem Parkplatz zugegen.

