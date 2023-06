Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230616-1-pdnms Fahrzeug in Eckernförde gleich zweimal beschädigt, Zeugen gesucht

Eckernförde (ots)

Ein Ford Fiesta Besitzer wurde gleich zweimal durch eine Verkehrsunfallflucht geschädigt, der Besitzer hatte sein Fahrzeug jeweils am 13.06.2023 wie auch am 15.06.2023, jeweils immer in der Zeit von 07.00 - 17.00 Uhr, auf dem Parkplatz Grüner Weg in Eckernförde abgestellt.

Beide Male stand sein Fahrzeug in der Nähe vom Aufgang zum Bahnsteig an der Spitze des Parkplatzes.

Am 13.06.2023 wurde das Fahrzeug hinten links am Kotflügel beschädigt, am 15.06.2023 dann vorne rechts im Bereich der Stoßstange.

Die Polizei Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen. Wer konnte an einem oder auch an beiden Tagen den Unfall beobachten, wer kann Angaben zu den Verursachern machen?

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 043519080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell