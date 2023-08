Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aulendorf

Einbrecher entwenden Metallabfälle

Edelmetallabfälle im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom Gelände eines Recycling-Betriebs in der Hasengärtlestraße entwendet. Über einen aufgebrochenen Zaun gelangten die Täter vom Sandweg her über ein weiteres Firmengelände auf das Gelände des Recycling-Unternehmens, wo sie mehrere Tonnen Edelmetallabfälle mitnahmen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben dürften. Personen, die in der Nacht im Bereich des Betriebs Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen melden.

Baienfurt

Fahrzeuge stoßen zusammen - ein Verletzter

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Kreuzung der Bergatreuter mit der Baindter Straße ist am Montag kurz nach 10 Uhr ein Mann verletzt worden. Eine 29-jährige Lkw-Fahrerin wollte an der Kreuzung von Baindt kommend nach links abbiegen. Dabei übersah sie den VW eines entgegenkommenden 60-Jährigen, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt der 60-Jährige leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Lkw als auch der VW, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Fahrzeug zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag einen Pkw zerkratzt, der auf einem Parkplatz in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße abgestellt war. Der Sachschaden an der rechten Seite des Fahrzeugs wird auf rund 3.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Dieb auf Baustelle unterwegs

Auf der Baustelle des Vinzenz-Areals in der Baumannstraße hat sich am Wochenende ein Dieb zu schaffen gemacht. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, wuchtete der Unbekannte eine massive Tür auf und entwendete aus dem Innern mehrere Spezialwerkzeuge, darunter ein Farbspritzgerät und einen Fliesenschneider. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte die Gerätschaften mit einem Fahrzeug abtransportiert hat und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Kißlegg

Fahrerflucht - Zaun beschädigt

Einen Zaun im Humpisweg hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich am Montagvormittag beschädigt. Der Unbekannte, der mit einem breiten Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, bog von der Emmelhofer Straße in den Humpisweg ein und kollidierte dort mit dem Holzzaun. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Polizeiposten Vogt bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Fahrzeuglenker geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Leutkirch

Lkw fährt Verkehrszeichen um und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Im Bereich der Baustelle der Mohrenbrücke in der Wangener Straße hat sich am Montag gegen 10.30 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines Autotransporters verirrt. Trotz entsprechender Beschilderung fuhr dieser vom Kreisverkehr in Richtung Mohrenbrücke. Als er seinen Fehler bemerkte, rangierte der Unbekannte und setzte zurück, um rückwärts in den Kreisel einzufahren. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und knickte ein Verkehrszeichen um. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Lkw-Fahrer in unbekannte Richtung weg. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den Lkw trotz sofortiger Fahndung nicht mehr antreffen konnte. Da sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen im Bereich der Unfallstelle befunden haben sollen, bittet das Polizeirevier Leutkirch weitere Zeugen, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Radfahrer aufs Übelste zusammengeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Auf skrupellose Art und Weise hat ein bislang unbekannter Mann am Freitag, den 18.08.2023 einen 84 Jahre alten Radfahrer zusammengeschlagen und schwer verletzt zurückgelassen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Senior kurz nach 16 Uhr mit seinem Fahrrad zwischen Bauhofen und Diepoldshofen unterwegs, als er mit dem Unbekannten aus noch ungeklärter Ursache in Streit geriet. Dieser soll mit einem hellen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Im Verlauf des Streits soll der Täter den 84-Jährigen derart geschlagen und getreten haben, dass dieser schwer verletzt im Straßengraben liegen blieb. Zeugen fanden den Verletzten wenig später und verständigten Polizei und Rettungskräfte. Inzwischen liegt den Ermittlern des Polizeireviers Leutkirch eine Beschreibung des unbekannten Täters vor, weshalb die Beamten um Hinweise bitten. Der Unbekannte soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 190 cm groß sein sowie dunkle, kurze Haare haben. Er ist von auffällig kräftiger Statur und war zur Tatzeit mit einer neongelben Arbeitshose bekleidet. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen hellen Kleinwagen nehmen die Ermittler unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

