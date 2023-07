Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mann bedroht Polizisten

Zeugen gesucht (23.06.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am Freitag, 23. Juni, hat ein verwirrter Mann in der Schwenninger Innenstadt in den Abendstunden gegen 19.30 Uhr Personen mit einer Axt bedroht. Als die alarmierte Polizei hinzukam, bedrohte sie der 47-jährige Mann ebenfalls mit der Axt, konnte jedoch von den Beamten überwältigt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich in einer angrenzenden Sportbar in der Straße "In der Muslen" aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben sollen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

