POL-PDKO: Schnuppertage PI Boppard

Bendorf (Rhein) (ots) - Am Morgen des 26.06.2023 kam es zwischen 07:30 Uhr und 09:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Engerser Landstraße und der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf zu einer Unfallflucht durch einen LKW. Beim Rechtsabbiegen von der Engerser Landstraße in die Koblenz-Olper-Straße wurde die Ampelanlage beschädigt und verschoben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden. Rückfragen bitte ...

mehr