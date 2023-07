Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Rottweil, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unwetter im Zuständigkeitsbereich des PP Konstanz am Dienstagabend

Konstanz (ots)

Beginnend am 11.07.2023, ab 21.30 Uhr, ist am Dienstagabend vom Schwarzwald her eine Gewitterfront nach Osten über den Zuständigkeitsbereich des PP Konstanz hinweggezogen.

In der Zeit von 21.30 Uhr bis Mitternacht gingen im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz mehr als 370 Notrufe, meist unwetterbedingt, ein. In Spitzenzeiten waren bis zu 180 aktuelle Einsätze geöffnet.

Durch eine Vielzahl an umgestürzten Bäumen und heruntergefallenen Ästen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperrungen. Die B 33 in Konstanz musste für mehrere Stunden bis in den frühen Morgen aufgrund von Aufräum- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Die am Tunnel Waldsiedlung neu errichtete Lärmschutzwand musste wegen Unwetterschäden von der Straßenmeisterei gesichert werden.

An mindestens vier Pkw entstanden durch umgestürzte Bäume oder heruntergefallene Äste teilweise erhebliche Beschädigungen.

Bei fünf witterungsbedingten Verkehrsunfälle erlitten zwei Personen Verletzungen.

Im Bereich Oberndorf und Sulz fielen Dachziegel von Häusern auf die Fahrbahn.

In Villingen-Schwenningen beschädigte ein sich lösendes Dach ein Auto. In Furtwangen im Schwarzwald bestand kurzzeitig die Sorge um eine etwa 70-köpfige Schülergruppe, welche am mitten im Wald befindlichen Wanderheim "Stöcklewaldturm" ihr Zeltlager aufgeschlagen hatte und zunächst nicht mehr erreichbar war. Im Laufe des Abends konnte zu der Gruppe wieder Kontakt hergestellt werden. Alle waren wohlauf, lediglich ein Zelt fiel dem Sturm zum Opfer.

In Tuttlingen räumte der Veranstalter des "Honbergsommer" auf dem Tuttlinger Hausberg nach Aufzug des Gewitters das Gelände. Betroffen hiervon waren ca. 300 Besucher.

In Moos/Iznang stürzte eine 81-Jährige durch den Dachboden, als sie vom Sturm gelöste Ziegel wieder befestigen wollte. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das folgenschwerste Ereignis war auf dem Campingplatz in Allensbach zu verzeichnen. Eine ca. 70 cm starke Eiche fiel während des Unwetters auf einen Wohnwagen, indem sich eine dreiköpfige Familie befand. Alle drei Insassen erlitten Verletzungen und mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Eine 30-Jährige, die sich zum Zeitpunkt des Unwetters auch auf dem Campingplatz befand, zog sich ebenfalls Verletzungen zu und musste zur Behandlung in eine Klinik.

Der Bahnverkehr zwischen Konstanz und Radolfzell musste aufgrund einer beschädigten Oberleitung eingestellt werden. Die Dauer des Zugausfalls ist nicht bekannt.

Bei der Integrierten Leitstelle des Landkreises Konstanz wurden 170 witterungsbedingte Einsätze registriert. Einsatzschwerpunkte waren in Konstanz, Allensbach, Singen und Stockach. Die Leitstelle des Schwarzwald-Baar-Kreises verzeichnete über den ganzen Kreis verteilt 90 Einsätze, die Leitstelle in Tuttlingen 60 Einsätze, ohne lokalen Schwerpunkt. 80 Einsätze registrierte die Integrierte Leitstelle in Rottweil. Einsatzschwerpunkte waren hier die Städte Sulz, Dornhan und Rottweil sowie die Gemeinde Deißlingen.

Nach Mitternacht war die Unwetterfront über den Zuständigkeitsbereich des PP Konstanz hinweg gezogen und die Lage beruhigte sich.

Die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an und dürften sich über den ganzen Tag erstrecken. Angaben zur Schadenshöhen sind derzeit nicht möglich.

