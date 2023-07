Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall (10.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Bertholdstraße einen Auffahrunfall verursacht. Eine 50-jährige Porsche-Fahrerin war an einer Ampel leicht auf einen vor ihr haltenden Mercedes einer 36-Jährigen aufgefahren, wobei ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizei, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Arzt entnahm der Frau eine Blutprobe und sie musste ihren Führerschein bei der Polizei in Verwahrung geben. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

