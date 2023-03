Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen zu Unfall gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck; B 64

19.03.2023; 01:40 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen, den 19.03.2023, gegen 01:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 64 zwischen den Ortschaften Wenzen und Brunsen. Vermutlich war zunächst eine weibliche Person aus Kalefeld mit einem Skoda Octavia dort unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum. Ohne die Polizei darüber zu informieren wurde ein Abschleppunternehmen mit der Bergung des Fahrzeugs beauftragt. Der Fahrer des Abschleppers traf vor Ort auf eine männliche und eine weibliche Person, welche nach Angaben des Mannes durch diesen in ein Krankenhaus gefahren werden sollte. Nach ersten Recherchen kam sie dort nicht an. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die an der Unfallstelle vorbeigekommen sind und Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden. Der Halter des verunfallten Pkw machte im Nachgang bislang keinerlei Angaben zu der verantwortlichen Fahrzeugführerin.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell