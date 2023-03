Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Konzerttickets über Ebay gekauft und nicht erhalten

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 17.03.2023; 19:00 Uhr

Am Freitagabend, den 17.03.2023, kaufte ein 25jähriger Einbecker über Ebay-Kleinanzeigen zwei Konzerttickets. Mit dem Anbieter wurde vereinbart, dass dieser nach Bezahlung die Tickets per e-mail an den Käufer verschickt. Nachdem der junge Mann den Kaufpreis auf das genannte Konto überwiesen hatte, erhielt er die Tickets nicht wie vereinbart. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen den bislang noch unbekannten "Verkäufer" wegen Betruges eingeleitet.

