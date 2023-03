Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ausspähen von Daten

Internetbetrug

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Kuventhal

17.03.2023; 14:22 Uhr - 17:00 Uhr

Am Freitagabend, den 17.03.2023, erstattete eine 40jährige Frau Anzeige bei der Polizei, da ein bislang noch unbekannter Täter sich unerlaubt in ihr Ebay-Kleinanzeigen-Konto gehackt habe und unter diesem Account diverse Waren zum Verkauf anbieten soll. Über ihr e-mail-Konto habe die aus Kuventhal stammende Frau festgestellt, dass ein vermeintlicher Käufer bereits darauf hereingefallen sei und für einen Kauf 500,- Euro an den Unbekannten überwiesen habe. Die angebotene Ware erhält dieser vermutlich nicht. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

