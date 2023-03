POL-NOM: Edelstahl und Grill gestohlen

Einbeck (ots) - Dassel (pap) Am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 07.45 Uhr befand sich eine Funkstreife in der Dasseler Ortschaft Wellersen. Beim Befahren der Junkernstraße fiel den Beamten ein Kleinkraftrad auf, das die Junkernstraße in Richtung Hoppensen befuhr. Nachdem der Streifenwagen zu dem Krad aufgeschlossen hatte, konnte festgestellt werden, dass dort noch ein Versicherungskennzeichen in grüner Schrift angebracht ...

mehr