Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet?

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 22.50 Uhr wurde eine Funkstreife der Polizei Einbeck in die Hullerser Landstraße gerufen, da sich dort ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer ereignet haben sollte. Beim Eintreffen der Polizei wurde der gestürzte Radfahrer bereits in einem Rettungswagen mit einer leichten Kopfverletzung versorgt. Ein vor Ort anwesender Zeuge (17) aus Northeim erklärte den eingesetzten Beamten, dass er und der 23 Jahre alte Verletzte, der auch aus Northeim kommt, mit dem Fahrrad die Hullerser Landstraße in Richtung Hansestraße befahren haben. Nachdem der Kreisverkehr durchfahren wurde, befand sich der 23-jährige hinter dem Zeugen. Dieser hörte dann hinter sich ein Geräusch und ein Pkw ist an ihm vorbeigefahren. Als er sich umgeschaut hat, konnte er sehen, dass sein Freund und dessen Pedelec auf der Fahrbahn lagen. Der Verletzte gab in seiner Befragung an, dass ihn ein Pkw beim Vorbeifahren gestreift haben oder gegen sein Hinterrad gefahren sein muss. Bei dem Pkw soll es sich um eine Mercedes A-Klasse, Farbe blau, mit EIN-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wäre zügig in Richtung Hansestraße weiter gefahren. Da bei dem jungen Mann Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, ist ein Alkotest durchgeführt worden, der ein Ergebnis von über 1,5 Promille ergab. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Durch den Sturz wurde das Rad leicht beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall, insbesondere den Fahrer der blauen A-Klasse, die Hinweise geben können, die zur Aufklärung des Sachverhaltes führen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell