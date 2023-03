Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall in Bodenfelde

Uslar (ots)

Bodenfelde-Wahmbeck (ke) Neue Straße, 16.03.2023, 11:25 Uhr

Eine 81-jährige PKW Fahrerin aus einem Bodenfelder Ortsteil befuhr mit ihrem Fahrzeug die Neue Straße in Richtung Bodenfelde. Hierbei übersah sie den am Fahrbahnrand abgestellten PKW einer Bodenfelderin. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell