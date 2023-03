Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pedelec gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 23-jähriger Einbecker erstattete Anzeige bei der Polizei, weil sein Pedelec von einem bisher unbekannten Täter entwendet wurde. Der junge Mann hat sein Fahrrad am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 17.00 Uhr am Fahrradständer beim PS Speicher am Tiedexer Tor angeschlossen. Als er gegen 22.30 Uhr wieder zu dem Fahrrad gegangen ist, hat er nur noch sein aufgebrochenes Schloss vorgefunden. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um ein Pedelec der Marke Fischer, Rahmenfarbe grün-blau. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

