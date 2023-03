POL-NOM: Eine verletzte Person durch Unfall

Northeim (ots) - Uslar, Kurt-Schumacher-Straße, Mittwoch, 15.03.2023, 21:05 bis 21:30 Uhr Uslar (tor) - Am Dienstagabend kam es zu einem Raub in einem Lebensmittelgeschäft in Uslar. Mindestens zwei unbekannte männliche Täter hielten sich unentdeckt nach Ladenschluss im Lebensmittelmarkt verborgen. Nachdem dieser durch die Verkäuferinnen geschlossen wurde, wurden sie von den Tätern durch körperliche Gewalt ...

