Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raub im Lebensmittelgeschäft

Northeim (ots)

Uslar, Kurt-Schumacher-Straße, Mittwoch, 15.03.2023, 21:05 bis 21:30 Uhr

Uslar (tor) - Am Dienstagabend kam es zu einem Raub in einem Lebensmittelgeschäft in Uslar. Mindestens zwei unbekannte männliche Täter hielten sich unentdeckt nach Ladenschluss im Lebensmittelmarkt verborgen. Nachdem dieser durch die Verkäuferinnen geschlossen wurde, wurden sie von den Tätern durch körperliche Gewalt überwältigt.

Im Anschluss verschafften sich die Täter Zugang zum Personalbereich und öffneten gewaltsam den dortigen Tresor. Nachdem sie eine bisher unbekannte Bargeldsumme erbeutet hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die beiden Opfer begaben sich nach der Tat vor den Lebensmittelmarkt und trafen dort auf zwei Zeugen, durch welche die Polizei alarmiert wurde.

Die Verkäuferinnen erlitten einen Schock. Eine der beiden wird im Rettungswagen medizinisch erstversorgt.

Durch die Polizei wurde eine sofortige Fahndung nach den Tätern eingeleitet, welche aber negativ verlief.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: ca. 180cm - 185 cm groß, männlich. Einer der Täter sprach kein akzentfreies Deutsch.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell