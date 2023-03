Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Tablet, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Parkplatz Am Plan 1. Zeitraum: Donnerstag, 16. März 2023, 13:15 Uhr bis 15.00 Uhr. Ein unbekannter Täter suchte einen zum Parken abgestellten Transporter- Parkplatz Am Plan ggü der dortigen Augenarztpraxis- auf und entwendete aus der Fahrgastzelle ein Tablet der Marke Samsung Galaxy TAB S 4. Fahrzeug war nicht verschlossen, da der Transporter-Benutzer im Nahbereich Arbeiten ausführte. Besonders zu erwähnen ist, dass die Tragehülle vom Tablet vom Täter vor dem Transporter abgelegt wurde. Passanten die sich zum Tatzeitraum Am Plan aufhielten und sachdienliche Hinweise/Beobachtungen über verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können, melden diese bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390. Es wurden Ermittlungen wegen Tablet -Diebstahls aufgenommen. Der Entwendungsschaden wurde auf 600.-Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell